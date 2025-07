COSFEL dà via libera al piano assunzionale del Comune

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale: Chieti, 23 luglio 2025 – “La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ha dato il via libera al piano assunzionali del Comune di Chieti, un altro importante passo verso il risanamento dei conti e la riorganizzazione della macchina amministrativa, che consentirà all’amministrazione di assumere personale”, lo fanno sapere il sindaco Diego Ferrara il presidente del consiglio comunale Luigi Febo – recita il testo pubblicato online. “Si tratta di una notizia importantissima, che restituirà respiro all’ente che da anni non era in condizione di assumere a causa della situazione di dissesto dei conti – spiegano- . Un risultato che è frutto di un lavoro di squadra, portato avanti dalla struttura amministrativa, ragioneria in capo, da quella politica con la giunta, in particolare dall’assessora al Bilancio Tiziana Della Penna, ma con la sinergia di tutti gli assessori che hanno arricchito con le loro istanze il documento, nonché del gabinetto del sindaco che ha avuto parte attiva nella definizione del Piao, non ultimi i consiglieri comunali che hanno lavorato in sinergia dandoci spunti – Terremo aggiornata la comunità su tutti i passi che da qui in poi saranno possibili che serviranno a reperire personale per rimpinguare i settori più strategici e sofferenti dell’Amministrazione al più presto – aggiunge testualmente l’articolo online. Si deve agire, farlo subito, perché l’Ente deve poter continuare il suo percorso con nuove energie: si tratta di un primo passo verso un futuro nuovo che Chieti aspettava e che merita – si apprende dal portale web ufficiale. Grazie anche quanti hanno seguito il nostro lavoro a Roma affinché il Piano venisse rilasciato in tempi brevi proprio per ridarci la possibilità di assumere”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it