Costa d’Avorio: assenze pesanti Karim Konaté e Gboho

In queste ore, il tema ange-yoan bonny è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si parla di Karim Konaté e Gboho, due assenze significative dalla squadra nazionale della Costa d’Avorio per i Mondiali del 2026. Nel frattempo, Seko Fofana ha garantito il posto del FC Porto al prossimo mondiale con la Costa d’Avorio. Anche due giovani della Bundesliga sono stati inclusi nella rosa ivoriana. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.