Costa dei Trabocchi, Campitelli: Basta stagionalità, ora turismo tutto l’anno

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:09 aprile 2026 – 08:51- “Sono molto soddisfatto dei lavori odierni in Commissione, in particolare per l’emendamento relativo ai chioschi sulla Costa dei Trabocchi che presenterò nel prossimo Consiglio regionale”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli al termine della seduta, sottolineando come il testo sia il risultato di un lavoro condiviso e consolidato nel tempo con il Presidente della Provincia di Chieti e i sindaci della Costa dei Trabocchi – aggiunge la nota pubblicata. “Questa infrastruttura – ha detto – ha rappresentato negli anni un vero motore di sviluppo economico per il territorio teatino e per l’intera Regione – Non è più sostenibile assistere ogni anno al montaggio e smontaggio dei chioschi nei mesi invernali – Con questo emendamento offriamo agli operatori economici e turistici la possibilità di superare la stagionalità, favorendo un turismo annuale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Allo stesso tempo – evidenzia Campitelli – mettiamo a disposizione dei sindaci uno strumento per disciplinare la realizzazione di tali strutture, nel pieno rispetto dei criteri ambientali e naturalistici, privilegiando l’utilizzo di materiali ecosostenibili”. Durante la seduta sono stati, inoltre, approvati due progetti di legge, entrambi proposti da Nicola Campitelli: uno sulla qualità architettonica – approvato con la maggioranza insieme al PD, con l’astensione delle opposizioni – e l’altro relativo alle modifiche sulle aree idonee, approvato a maggioranza – si legge sul sito web ufficiale. “In tema di qualità architettonica – ha aggiunto il Consigliere – si tratta di un progetto di legge molto atteso dalla nostra regione – L’obiettivo è innalzare la qualità del costruito, perché migliorare gli spazi in cui viviamo significa aumentare la qualità della vita e il benessere dei cittadini – Questo passa inevitabilmente attraverso la qualità della progettazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Introduciamo anche premialità concrete, come un premio regionale per la migliore opera realizzata sul territorio, fondi per concorsi di idee e risorse dedicate alla progettazione stessa, ha concluso Campitelli”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it