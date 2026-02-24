Costa dei Trabocchi, Campitelli: grave assenza della Provincia di Chieti in Commissione

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:24 febbraio 2026 – 15:01- Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato all’Urbanistica, Nicola Campitelli, denuncia “l’ennesima seduta in cui la Provincia di Chieti, proprietaria dell’infrastruttura verde, diserta la partecipazione sul tema del miglioramento della Costa dei Trabocchi”. “Dopo tre convocazioni effettuate negli ultimi sei mesi – dichiara Campitelli – anche quella di stamane è andata a vuoto – Un fatto grave, soprattutto perché si trattava di discutere il potenziamento dei servizi lungo la Costa dei Trabocchi attraverso la regolamentazione dei chioschi, misura prevista da un mio emendamento a un progetto di legge di cui sono firmatario e che ho depositato ormai due anni fa – si apprende dal portale web ufficiale. In questo lungo periodo temporale, ho sempre favorito il confronto istituzionale, chiedendo per ben tre volte l’audizione dei rappresentanti della provincia di Chieti, con l’obiettivo di arrivare a una proposta specifica e condivisa – si legge sul sito web ufficiale. Ritengo, infatti, doveroso lasciare spazio agli amministratori del territorio, affinché il percorso sia partecipato e costruito insieme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ringrazio il presidente della Commissione, Emiliano Di Matteo, per aver accolto e sostenuto le mie richieste di convocazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oggi però – conclude Campitelli – non posso che esprimere profonda delusione nel vedere i banchi vuoti – Un’assenza che rappresenta uno scarso rispetto istituzionale verso il Consiglio regionale e l’intera II Commissione consiliare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Colpisce che chi è molto attivo sulla stampa non sia altrettanto presente nei luoghi deputati a trovare soluzioni concrete per il nostro territorio, per la sua economia e per lo sviluppo occupazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Costa dei Trabocchi merita impegno, serietà e presenza”. (com/red)

