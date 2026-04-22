Costa dei Trabocchi: “Pedali & Sapori 2026”, l’esperienza enogastronomica in bici torna con nuove tappe e degustazioni

La DMC Terre del Sangro Aventino presenta la seconda edizione dell’evento “Pedali & Sapori della Costa dei Trabocchi”, iniziativa che unisce il cicloturismo alla degustazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Il format, che si terrà nei weekend lunghi dal 24 al 26 aprile e dal 30 aprile al 3 maggio 2026, coinvolgerà produttori e operatori bike in un’esperienza sensoriale integrata lungo la Costa dei Trabocchi.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di noleggiatori, produttori e strutture ricettive locali, che offriranno ai visitatori un’immersione totale nell’anima dei Trabocchi attraverso il connubio tra il viaggio in bicicletta e la degustazione di prodotti tipici. Le tappe gastronomiche saranno dislocate lungo l’itinerario che va da Ortona a Torino di Sangro, permettendo ai partecipanti di assaporare le eccellenze enogastronomiche locali in luoghi iconici come il Trabocco Turchino.

L’evento sarà realizzato grazie alla sinergia con gli operatori locali del noleggio che hanno aderito alla rete. I partecipanti potranno noleggiare una bicicletta per metà giornata presso i noleggiatori partner dell’iniziativa e ricevere un carnet con 5 degustazioni gratuite, oppure utilizzare la propria bici acquistando il carnet degustazioni al costo di €10,00.

Tra le proposte gastronomiche in degustazione durante l’evento “Pedali & Sapori 2026”, si potranno assaggiare la tradizionale nevola ortonese, i dolci celli della Pasticceria Rosanna Iezzi, lo spumante d’Abruzzo doc in compagnia del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, la pallotta cace e ove della Bottega 94 e la cozza ripiena del Ristorante Mare Blu.

Il Presidente della DMC Terre del Sangro Aventino, Filippo De Sanctis, sottolinea l’importanza di lavorare in rete per offrire un’esperienza turistica completa e sostenibile, profondamente legata alle radici del territorio. Dopo i positivi risultati della passata edizione, l’obiettivo di quest’anno è consolidare il format come appuntamento fisso da programmare in diversi momenti dell’anno.

Per maggiori informazioni e per partecipare all’evento “Pedali & Sapori della Costa dei Trabocchi”, è possibile contattare la DMC Terre del Sangro Aventino ai seguenti recapiti: 345/5934331 – dmc@sangroaventino.eu.