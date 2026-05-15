Costa dei Trabocchi, Taglieri: “Deviare i mezzi pesanti nella stagione estiva”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:15 maggio 2026 – 14:11– “Garantire maggiore sicurezza lungo la Costa dei Trabocchi nei mesi di maggiore afflusso turistico, riducendo il rischio di incidenti e alleggerendo il traffico pesante sulla Statale 16”. È questo l’obiettivo della risoluzione presentata dal Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Francesco Taglieri, “con cui si chiede alla Giunta regionale di attivarsi per deviare temporaneamente i mezzi pesanti dal tratto della SS16 compreso tra Ortona e Vasto Sud verso l’autostrada A14 durante il periodo estivo” si legge in una nota – si apprende dal portale web ufficiale. “Nel corso dei mesi estivi, infatti, la Costa dei Trabocchi registra un incremento considerevole dei flussi veicolari legati alla presenza di turisti e bagnanti – Una situazione che, unita alla sosta incontrollata ai margini della carreggiata, determina un progressivo restringimento della sede stradale e rende particolarmente pericolosa la convivenza tra traffico pesante, automobilisti, ciclisti e pedoni diretti verso le spiagge”. “Parliamo di un tratto già segnato in passato da gravi incidenti mortali – dichiara Taglieri – e che durante l’estate diventa estremamente critico – aggiunge testualmente l’articolo online. La presenza di tir e mezzi pesanti in una zona ad altissima densità turistica aumenta in modo evidente il rischio per cittadini e visitatori – precisa il comunicato. Per questo è necessario intervenire in maniera preventiva, con misure concrete e già sperimentate positivamente negli anni precedenti”. La risoluzione “impegna la Giunta regionale a richiedere, per i mesi di giugno, luglio e agosto 2026, il rinnovo del divieto di transito dei mezzi pesanti lungo la SS16 nel tratto Vasto Sud-Ortona, prevedendo il contestuale utilizzo obbligatorio dell’A14. Il documento chiede inoltre che vengano individuate le necessarie coperture economiche affinché il costo del pedaggio autostradale non ricada sugli autotrasportatori – Parallelamente, il consigliere del M5S sollecita un rafforzamento dei controlli lungo la Statale 16 per contrastare la sosta irregolare fuori dagli spazi consentiti, fenomeno che contribuisce in maniera significativa alla riduzione delle carreggiate e all’aumento delle condizioni di rischio”. “La sicurezza deve essere una priorità assoluta – conclude –. Agire prima che si verifichino nuove tragedie significa assumersi fino in fondo la responsabilità di tutelare la vita delle persone e preservare uno dei tratti costieri più importanti e attrattivi della nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ridurre il traffico pesante sulla Costa dei Trabocchi durante l’estate è una scelta di buon senso, di civiltà e di programmazione”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it