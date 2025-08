Costanzi alla Asl1, soddisfazione espressa da Lugini e Marinucci

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La nomina di Paolo Costanzi alla guida della ASL1 rappresenta una scelta solida, frutto di competenza, esperienza e profonda conoscenza del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. È il profilo giusto per affrontare con serietà e concretezza le sfide della sanità pubblica nelle aree interne». Lo dichiara il consigliere regionale Gianpaolo Lugini, che aggiunge: “Costanzi ha già dimostrato, in ruoli di rilievo, di saper gestire situazioni complesse con equilibrio e risultati – Sono certo che saprà garantire una direzione efficace e vicina ai bisogni reali dei cittadini”. “A lui vanno il mio sostegno e l’augurio di buon lavoro – recita il testo pubblicato online. Continueremo a lavorare insieme per migliorare l’efficienza dei servizi e rafforzare la sanità territoriale, con un’attenzione particolare ai presidi più fragili”, conclude Lugini.”Esprimo il compiacimento mio personale e dell’intero Gruppo consiliare Marsilio Presidente per la nomina del Dott. Paolo Costanzi a Direttore Generale della ASL dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta di una scelta che riteniamo di grande valore, nella certezza che il Dott. Costanzi saprà mettere al servizio del sistema sanitario locale la sua straordinaria competenza e le sue consolidate capacità di gestione, più volte dimostrate con risultati concreti in contesti amministrativi e professionali differenti”. È quanto dichiara Luciano Marinucci, capogruppo in Consiglio regionale della Lista Marsilio Presidente, commentando il recente incarico affidato a Costanzi – “La sua esperienza – aggiunge Marinucci – rappresenta una garanzia di efficienza e affidabilità in un ambito strategico come quello della sanità pubblica, che necessita oggi più che mai di figure capaci e radicate nel territorio – Siamo certi che saprà affrontare con determinazione le sfide che attendono la ASL dell’Aquila, contribuendo a migliorarne l’organizzazione e i servizi a favore dei cittadini”. (com/red)

