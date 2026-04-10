- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Aprile 11, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaCostellazioni visibili oggi 10 Aprile 2026 guida
Notizie Italia

Costellazioni visibili oggi 10 Aprile 2026 guida

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nella notte stellata del 10 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diverse costellazioni visibili dall’Italia.

Una delle costellazioni più iconiche è l’Orsa Maggiore, facilmente individuabile per la sua forma a grande carro, composta da sette stelle luminose. Seguendo l’asse delle due stelle più esterne del grande carro, si può individuare la Stella Polare, fondamentale come punto di riferimento per orientarsi nel cielo notturno.

Inoltre, nella costellazione dell’Orione, è possibile distinguere le tre stelle allineate della Cintura di Orione, seguite dalla brillante stella Betelgeuse e da Rigel, entrambe di grande rilevanza nel firmamento.

Chiunque voglia avventurarsi nell’osservazione delle costellazioni potrà anche notare la splendida costellazione delle Pleiadi, un ammasso stellare aperto di straordinaria bellezza, particolarmente suggestivo quando osservato con un binocolo.

Infine, guardando verso sud, sarà possibile individuare la costellazione dello Scorpione, con la sua caratteristica forma a

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it