Costellazioni visibili oggi 10 Aprile 2026 guida

Nella notte stellata del 10 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diverse costellazioni visibili dall’Italia.
Una delle costellazioni più iconiche è l’Orsa Maggiore, facilmente individuabile per la sua forma a grande carro, composta da sette stelle luminose. Seguendo l’asse delle due stelle più esterne del grande carro, si può individuare la Stella Polare, fondamentale come punto di riferimento per orientarsi nel cielo notturno.
Inoltre, nella costellazione dell’Orione, è possibile distinguere le tre stelle allineate della Cintura di Orione, seguite dalla brillante stella Betelgeuse e da Rigel, entrambe di grande rilevanza nel firmamento.
Chiunque voglia avventurarsi nell’osservazione delle costellazioni potrà anche notare la splendida costellazione delle Pleiadi, un ammasso stellare aperto di straordinaria bellezza, particolarmente suggestivo quando osservato con un binocolo.
Infine, guardando verso sud, sarà possibile individuare la costellazione dello Scorpione, con la sua caratteristica forma a