- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 12, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaCostellazioni visibili oggi 10 Marzo 2026 guida
Notizie Italia

Costellazioni visibili oggi 10 Marzo 2026 guida

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nella serata del 10 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diverse costellazioni nel cielo notturno italiano. Tra le più significative spicca l’imponente Orsa Maggiore, con le sue sette stelle luminose che formano la celebre Carro. Questa costellazione è facilmente individuabile guardando verso il Polo Nord celeste.

Un’altra costellazione di grande fascino è il Cancro, situato tra il Leone e i Gemelli. Le stelle più luminose di questa costellazione delineano un asterismo a forma di Y rovesciata, noto come l’Ape.

Chi alza gli occhi al cielo potrà anche individuare la Vergine, una delle costellazioni zodiacali più estese e ricche di stelle deboli. La sua stella principale, Spica, è una delle più luminose nel cielo notturno.

Per gli osservatori più attenti, sarà possibile scorgere la Corona Boreale, una costellazione dalle stelle meno luminose ma dal profondo significato mitologico. Secondo la leggenda, rappresenta la corona donata dalla dea Era al re dei Beoti.

Infine, in questa notte particolarmente suggestiva, sarà visibile anche il Boote, una costellazione ricca di stelle luminose e facilmente riconoscibile per la sua forma a pipa.

Chi desidera esplorare il firmamento e lasciarsi incantare dalla bellezza delle costellazioni, non dovrà far altro che alzare lo sguardo verso il cielo stellato e lasciarsi trasportare dalla magia dell’universo.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it