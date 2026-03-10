Costellazioni visibili oggi 10 Marzo 2026 guida

Nella serata del 10 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diverse costellazioni nel cielo notturno italiano. Tra le più significative spicca l’imponente Orsa Maggiore, con le sue sette stelle luminose che formano la celebre Carro. Questa costellazione è facilmente individuabile guardando verso il Polo Nord celeste.
Un’altra costellazione di grande fascino è il Cancro, situato tra il Leone e i Gemelli. Le stelle più luminose di questa costellazione delineano un asterismo a forma di Y rovesciata, noto come l’Ape.
Chi alza gli occhi al cielo potrà anche individuare la Vergine, una delle costellazioni zodiacali più estese e ricche di stelle deboli. La sua stella principale, Spica, è una delle più luminose nel cielo notturno.
Per gli osservatori più attenti, sarà possibile scorgere la Corona Boreale, una costellazione dalle stelle meno luminose ma dal profondo significato mitologico. Secondo la leggenda, rappresenta la corona donata dalla dea Era al re dei Beoti.
Infine, in questa notte particolarmente suggestiva, sarà visibile anche il Boote, una costellazione ricca di stelle luminose e facilmente riconoscibile per la sua forma a pipa.
Chi desidera esplorare il firmamento e lasciarsi incantare dalla bellezza delle costellazioni, non dovrà far altro che alzare lo sguardo verso il cielo stellato e lasciarsi trasportare dalla magia dell’universo.