Costellazioni visibili oggi 11 Aprile 2026 guida

Nella serata del 11 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diverse costellazioni nel cielo notturno italiano.

Una delle costellazioni più riconoscibili sarà la Grande Orsa Maggiore, situata a nord e caratterizzata dalla forma a carrello. Questa costellazione è famosa per indicare la posizione della Stella Polare.

Al di sotto della Grande Orsa Maggiore, si potrà scorgere la costellazione della Lepre, di dimensioni più ridotte ma comunque interessante da individuare.

Verso ovest, sarà possibile osservare la costellazione del Cancro, che presenta diverse stelle luminose disposte in modo caratteristico.

Per chi ama le storie mitologiche, la costellazione del Boote, rappresentante un pastore, sarà visibile ad est; essa è collegata alla leggenda di Arcturo, una delle stelle più luminose del cielo notturno.

Infine, guardando verso sud, spiccherà la costellazione dello Scorpione, con le sue stelle che formano la tipica forma ad uncino che ricorda la figura di uno scorpione.

La notte del 11 Aprile 2026 si prospetta dunque ricca di suggestioni per chi vorrà alzare gli occhi al cielo e lasciarsi incantare dalle meraviglie dell’universo.