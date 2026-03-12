- Spazio Pubblicitario 01 -
Costellazioni visibili oggi 12 Marzo 2026 guida

La notte del 12 Marzo 2026 regala ai nostri occhi uno spettacolo celeste unico, con diverse costellazioni ben visibili dall’Italia. Tra le più suggestive troviamo la costellazione dell’Orsa Maggiore, facilmente individuabile grazie alla sua forma a secchiello.

Non lontano da essa, potremo ammirare la stella più luminosa del cielo notturno, Sirio, facente parte della costellazione del Cane Maggiore.

Guardando verso sud, sarà possibile individuare la costellazione dello Scorpione, con la sua stella rossa Antares che ricorda l’aspetto del pianeta Marte.

Per gli appassionati di mitologia, la costellazione del Toro sarà ben visibile, con l’astro Aldebaran che rappresenta l’occhio rosso del toro immortale.

Muovendoci verso est, potremo osservare la costellazione dei Gemelli, caratterizzata dalla presenza delle stelle Castore e Polluce, i due fratelli celesti.

Infine, guardando a ovest, sarà possibile individuare la costellazione dell’Orione, con le tre stelle allineate della Cintura che spiccano nel cielo notturno.

