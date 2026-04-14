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Costellazioni visibili oggi 14 Aprile 2026 guida

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Nella serata del 14 Aprile 2026, il cielo sopra l’Italia si mostra ricco di meraviglie celesti, offrendo agli appassionati di astronomia e ai semplici curiosi uno spettacolo unico e affascinante.

Una delle costellazioni principali visibili in questo periodo è la costellazione di Orione, facilmente riconoscibile per le tre stelle allineate della Cintura di Orione. Leggenda vuole che Orione fosse un cacciatore dalle incredibili capacità, trasformato in costellazione dopo la sua morte.

Oltre a Orione, è possibile osservare la costellazione del Toro, dominata dalla stella Aldebaran, una gigante rossa che conferisce a questa costellazione un aspetto imponente e suggestivo.

Guardando verso sud, si possono individuare le costellazioni dello Scorpione e del Sagittario, entrambe ricche di stelle luminose e di fascino mitologico.

Per gli appassionati di stelle cadenti, è importante sapere che in questa notte potrebbe essere possibile avvistare qualche sporadica Perseide, frammenti del cometanota 1 Swift-Tuttle che regalano spettacolari scie luminose nel cielo notturno.

Un consiglio per chi desidera osservare le costellazioni in modo ottimale è di allontanarsi il più possibile dalle luci cittadine, godendo così di un cielo più scuro e stellato.

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