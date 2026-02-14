Costellazioni visibili oggi 14 Febbraio 2026 guida

In una serata stellata come quella del 14 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno la possibilità di osservare diverse costellazioni nel cielo notturno dall’Italia. Tra le più suggestive troviamo la costellazione dell’Orsa Maggiore, facilmente riconoscibile per la sua forma a Grande Carro che punta verso la Stella Polare, utile per orientarsi durante la notte.
Un’altra costellazione di grande fascino è quella di Orione, situata nell’emisfero boreale, caratterizzata dalla presenza delle tre stelle in fila note come Cintura di Orione, visibili anche a occhio nudo.
Per gli astrofili più esperti, la costellazione dei Gemelli offre uno spettacolo unico con le stelle Castore e Polluce, gemelle divine della mitologia greca.
Non possiamo dimenticare la maestosa costellazione del Toro, dominata dalla stella Aldebaran e dall’ammasso aperto delle Pleiadi, un vero gioiello celeste.
Chi ama cercare sfide nel cielo notturno potrà cimentarsi nella ricerca della costellazione della Lepre, più difficile da individuare ma non per questo meno affascinante.
Infine, per i romantici, la costellazione della Colomba offre una visione suggestiva, simbolo di pace e amore, che arricchirà ulteriormente la magica atmosfera di questa serata di San Valentino.