Costellazioni visibili oggi 14 Marzo 2026 guida

Nella serata del 14 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo notturno italiano.

Una delle costellazioni più riconoscibili sarà l’Orsa Maggiore, situata a nord e caratterizzata dalla presenza dell’astro più luminoso, la stella Polare. Questa costellazione è ricca di miti e leggende, ed è facilmente individuabile grazie alla sua forma a carretto.

Non lontano dall’Orsa Maggiore si potrà ammirare la costellazione dell’Orsa Minore, nota per la presenza della stella Polaris, utilizzata come punto di riferimento per individuare il nord celeste.

Verso est, sarà possibile scorgere la costellazione di Cassiopea, caratterizzata dalla sua forma a W o a M a seconda dell’orientamento nel cielo. Legata a diverse leggende mitologiche, Cassiopea è facilmente individuabile grazie alla sua posizione ben visibile.

Chi alzerà lo sguardo verso sud potrà osservare la costellazione dello Scorpione, con la sua stella più luminosa Antares, di colore rosso intenso, che ricorda l’aspetto del pianeta Marte.

Infine, guardando verso ovest, sarà possibile individuare la costellazione dei Gemelli, caratterizzata dalla presenza delle due stelle Castore e Polluce, legate alla mitologia greca come i Dioscuri.

La notte del 14 Marzo si prospetta dunque ricca di suggestioni per gli amanti dell’astronomia, con la possibilità di scrutare le stelle e immergersi nelle affascinanti leggende legate alle costellazioni visibili nel cielo sopra l’Italia.