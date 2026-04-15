Costellazioni visibili oggi 15 Aprile 2026 guida

Nella notte del 15 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo sopra l’Italia.
Una delle costellazioni più riconoscibili sarà l’Orsa Maggiore, situata nell’emisfero settentrionale. Con le sue sette stelle luminose, tra cui la famosa ‘stella del carro’, sarà visibile ad occhio nudo in una serata limpida.
Guardando verso sud-est, sarà possibile individuare la costellazione dello Scorpione, caratterizzata dalla presenza della stella rossa Antares, che simboleggia il cuore dello Scorpione nella mitologia greca.
Chi preferisce orientarsi verso ovest potrà ammirare la costellazione dell’Orione, con le tre stelle allineate della Cintura di Orione e la supergigante rossa Betelgeuse.
Per chi ama le storie mitologiche, la costellazione di Cassiopea sarà visibile a nord-est, rappresentante la regina Cassiopea legata a una poltrona celeste per punizione divina.
Infine, guardando in direzione nord, sarà possibile individuare la costellazione del Dragone, caratterizzata da una lunga fila di stelle che si snoda attraverso il cielo notturno.
Questa serata si prospetta ideale per osservare le meraviglie del firmamento e lasciarsi affascinare dalla bellezza delle costellazioni che ci circondano.