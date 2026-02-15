- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Febbraio 16, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaCostellazioni visibili oggi 15 Febbraio 2026 guida
Notizie Italia

Costellazioni visibili oggi 15 Febbraio 2026 guida

- Spazio Pubblicitario 02 -

In una serata ricca di stelle come quella del 15 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diverse costellazioni nel cielo notturno italiano.

Una delle costellazioni più iconiche visibili in questo periodo è Orione, con le sue tre stelle della cintura ben riconoscibili. Orione è una costellazione di grande importanza nelle mitologie antiche e rappresenta un punto di riferimento celeste per molti osservatori.

Altra costellazione di grande fascino è il Grande Carro, facente parte dell’Orsa Maggiore. Le sue sette stelle principali formano una figura distintiva a forma di carro, facilmente individuabile anche dai neofiti dell’astronomia.

Per chi ama le leggende, non può mancare la costellazione di Cassiopea, nota per la sua forma a W nel cielo. Secondo la mitologia greca, Cassiopea era la madre di Andromeda e spesso è associata a storie affascinanti di regine e eroine.

Guardando verso sud, sarà possibile individuare la brillante costellazione del Cane Maggiore, con la stella Sirio, una delle più luminose visibili dal nostro pianeta.

Infine, per chi desidera esplorare costellazioni meno conosciute, vale la pena cercare la Lepre, una piccola costellazione posta tra Orione e il Cane Maggiore, che assume la forma di un quadrilatero di stelle debolmente luminose ma affascinanti.

Questa serata si prospetta dunque ideale per chiunque desideri alzare gli occhi al cielo e lasciarsi affascinare dalla bellezza e dal mistero delle costellazioni visibili sopra di noi.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it