Costellazioni visibili oggi 15 Febbraio 2026 guida

In una serata ricca di stelle come quella del 15 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diverse costellazioni nel cielo notturno italiano.

Una delle costellazioni più iconiche visibili in questo periodo è Orione, con le sue tre stelle della cintura ben riconoscibili. Orione è una costellazione di grande importanza nelle mitologie antiche e rappresenta un punto di riferimento celeste per molti osservatori.

Altra costellazione di grande fascino è il Grande Carro, facente parte dell’Orsa Maggiore. Le sue sette stelle principali formano una figura distintiva a forma di carro, facilmente individuabile anche dai neofiti dell’astronomia.

Per chi ama le leggende, non può mancare la costellazione di Cassiopea, nota per la sua forma a W nel cielo. Secondo la mitologia greca, Cassiopea era la madre di Andromeda e spesso è associata a storie affascinanti di regine e eroine.

Guardando verso sud, sarà possibile individuare la brillante costellazione del Cane Maggiore, con la stella Sirio, una delle più luminose visibili dal nostro pianeta.

Infine, per chi desidera esplorare costellazioni meno conosciute, vale la pena cercare la Lepre, una piccola costellazione posta tra Orione e il Cane Maggiore, che assume la forma di un quadrilatero di stelle debolmente luminose ma affascinanti.

Questa serata si prospetta dunque ideale per chiunque desideri alzare gli occhi al cielo e lasciarsi affascinare dalla bellezza e dal mistero delle costellazioni visibili sopra di noi.