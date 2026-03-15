Costellazioni visibili oggi 15 Marzo 2026 guida

Nella serata di oggi, 15 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo italiano.
Una delle costellazioni più suggestive visibili in questo periodo è Orione, con le sue stelle luminose che formano la figura di un cacciatore. Orione è facilmente individuabile grazie alle tre stelle allineate della Cintura di Orione.
Un’altra costellazione interessante da ammirare è il Grande Carro, parte della costellazione dell’Orsa Maggiore. Questa costellazione è composta da sette stelle luminose disposte a formare una forma simile a un carro.
Per chi ama scrutare il cielo stellato in cerca di curiosità, è possibile individuare la costellazione del Cane Maggiore, con la stella Sirio, la più luminosa del cielo notturno.
Non mancheranno nemmeno le Pleiadi, un ammasso stellare aperto visibile ad occhio nudo nelle notti più limpide. Le sette stelle principali di questo ammasso sono conosciute anche come le Sette Sorelle.
Infine, un’altra costellazione suggestiva da individuare è quella del Toro, con l’astro Aldebaran che rappresenta l’occhio rosso del toro stesso.
Approfittate di questa serata per alzare gli occhi al cielo e lasciarvi affascinare dalle meraviglie dell’universo che si mostrano sopra di noi.