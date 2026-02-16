- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Febbraio 17, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaCostellazioni visibili oggi 16 Febbraio 2026 guida
Notizie Italia

Costellazioni visibili oggi 16 Febbraio 2026 guida

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nella serata di oggi, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo sopra l’Italia. Tra le più riconoscibili troviamo la costellazione dell’Orsa Maggiore, visibile nella parte settentrionale del cielo, composta da sette stelle luminose che formano una caratteristica forma a carrello.

Non lontano dall’Orsa Maggiore è possibile individuare la costellazione della Lira, che presenta la sua stella più luminosa, Vega, ben visibile in questa stagione. La Lira è conosciuta per la sua forma a parallelogramma con una stella molto luminosa al centro.

Guardando verso sud-est, spicca nel cielo la costellazione dell’Orione, una delle più famose e riconoscibili. Le tre stelle allineate notevolmente brillanti che compongono la Cintura di Orione sono un punto di riferimento per individuare questa costellazione.

Per chi ama le leggende mitologiche, la costellazione del Cancro rappresenta un interessante spunto di osservazione. Di forma piuttosto sfuggente, è possibile individuarla nelle notti limpide guardando in direzione est.

Infine, per chi desidera cimentarsi in un’osservazione più dettagliata, la costellazione dell’Auriga offre un’occasione suggestiva. Caratterizzata dalla presenza della brillante stella Capella, l’Auriga è facilmente individuabile guardando verso nord-est.

Questa serata si presenta dunque ricca di spunti per chi desidera esplorare il firmamento, lasciandosi incantare dalla bellezza delle costellazioni visibili sopra di noi.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it