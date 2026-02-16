Costellazioni visibili oggi 16 Febbraio 2026 guida

Nella serata di oggi, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo sopra l’Italia. Tra le più riconoscibili troviamo la costellazione dell’Orsa Maggiore, visibile nella parte settentrionale del cielo, composta da sette stelle luminose che formano una caratteristica forma a carrello.
Non lontano dall’Orsa Maggiore è possibile individuare la costellazione della Lira, che presenta la sua stella più luminosa, Vega, ben visibile in questa stagione. La Lira è conosciuta per la sua forma a parallelogramma con una stella molto luminosa al centro.
Guardando verso sud-est, spicca nel cielo la costellazione dell’Orione, una delle più famose e riconoscibili. Le tre stelle allineate notevolmente brillanti che compongono la Cintura di Orione sono un punto di riferimento per individuare questa costellazione.
Per chi ama le leggende mitologiche, la costellazione del Cancro rappresenta un interessante spunto di osservazione. Di forma piuttosto sfuggente, è possibile individuarla nelle notti limpide guardando in direzione est.
Infine, per chi desidera cimentarsi in un’osservazione più dettagliata, la costellazione dell’Auriga offre un’occasione suggestiva. Caratterizzata dalla presenza della brillante stella Capella, l’Auriga è facilmente individuabile guardando verso nord-est.
Questa serata si presenta dunque ricca di spunti per chi desidera esplorare il firmamento, lasciandosi incantare dalla bellezza delle costellazioni visibili sopra di noi.