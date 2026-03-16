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Costellazioni visibili oggi 16 Marzo 2026 guida

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Nella serata del 16 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia potranno godere di uno spettacolo celeste unico. Guardando verso sud-est, sarà possibile osservare la brillante costellazione dell’Orione, con le sue tre stelle in fila notte dopo notte, tra cui spicca la famosa stella Betelgeuse. Questa costellazione, ricca di miti e leggende, offre uno scenario suggestivo da ammirare.

Dirigendo lo sguardo verso nord, sarà visibile la costellazione delle Pleiadi, un gruppo di stelle giovani e luminose che formano un bellissimo ammasso aperto. Le Pleiadi, conosciute anche come le Sette Sorelle, fanno parte dell’immaginario collettivo da tempi antichi.

Proseguendo verso ovest, si potrà individuare la costellazione del Toro, dominata dalla stella Aldebaran, che simboleggia l’occhio rosso del toro. Questa costellazione è legata a diverse leggende mitologiche e rappresenta un punto di riferimento importante per gli astrofili.

Infine, guardando in direzione est, sarà possibile avvistare la costellazione del Leone, facilmente individuabile per la sua forma a falce. Al centro del Leone si trova la stella Regolo, una delle più luminose della costellazione.

Questa splendida danza delle costellazioni offre uno spettacolo unico da ammirare, regalando emozioni e suggestioni a chi alza gli occhi al cielo in una serata come quella del 16 Marzo 2026.

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