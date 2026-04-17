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Costellazioni visibili oggi 17 Aprile 2026 guida

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Nella notte del 17 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diverse costellazioni nel cielo sopra l’Italia.

Una delle costellazioni più note visibili in questa data è l’Orsa Maggiore, situata nell’emisfero boreale celeste. Formata da sette stelle luminose, tra cui la famosa stella Polare, è facilmente individuabile e ha un significato simbolico importante in molte culture.

Accanto all’Orsa Maggiore, sarà possibile scorgere la costellazione di Orione, con le sue tre stelle allineate conosciute come Cintura di Orione. Questa costellazione è ricca di miti e leggende antiche, oltre ad ospitare al suo interno nebulose e ammassi stellari di grande interesse astronomico.

Non mancherà inoltre la presenza della costellazione del Toro, caratterizzata dalla stella Aldebaran, una gigante rossa che brilla intensamente nel firmamento notturno. Il Toro è associato a diverse storie mitologiche e rappresenta un punto di riferimento per gli studiosi di astrologia e astronomia.

Infine, guardando verso sud, sarà possibile individuare la costellazione della Vergine, che ospita la stella Spica, una delle più luminose del cielo. La Vergine è spesso collegata a racconti mitologici e antiche credenze legate alla fertilità e al raccolto.

Questa notte si prospetta dunque ricca di emozioni per chi ama scrutare le meraviglie del cosmo sopra di noi, con le costellazioni che ci accompagnano da secoli con il loro fascino e mistero.

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