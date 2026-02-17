- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 18, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaCostellazioni visibili oggi 17 Febbraio 2026 guida
Notizie Italia

Costellazioni visibili oggi 17 Febbraio 2026 guida

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nella serata del 17 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo notturno italiano.

Una delle costellazioni più riconoscibili è Orione, situata a sud-est e caratterizzata dalle tre stelle allineate della Cintura di Orione. Questa costellazione è ricca di stelle luminose e offre uno spettacolo suggestivo agli osservatori terrestri.

Altro punto di interesse è rappresentato dalla costellazione del Toro, visibile a nord-ovest. Il Toro è dominato dalla stella Aldebaran, di colore arancione intenso, che fa parte dell’ammasso delle Iadi.

Guardando verso est, si potrà scorgere la costellazione dei Gemelli, caratterizzata dalla presenza delle due stelle Castore e Polluce, che rappresentano i due fratelli mitologici.

Per chi ama le leggende mitologiche, lo sguardo rivolto a sud potrà catturare la costellazione del Cane Maggiore, con la luminosa stella Sirio, la più brillante del cielo notturno.

Infine, virando verso ovest, sarà possibile individuare la costellazione di Orsa Maggiore, con l’imponente asterismo dell’Orsa che punta verso la stella Polare, fondamentale punto di riferimento per l’orientamento notturno.

Questa notte si prospetta dunque ricca di suggestioni celesti, offrendo a chi alza gli occhi al cielo la possibilità di immergersi nella bellezza dell’universo e di apprezzare la maestosità delle costellazioni visibili dall’Italia.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it