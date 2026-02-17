Costellazioni visibili oggi 17 Febbraio 2026 guida

Nella serata del 17 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo notturno italiano.

Una delle costellazioni più riconoscibili è Orione, situata a sud-est e caratterizzata dalle tre stelle allineate della Cintura di Orione. Questa costellazione è ricca di stelle luminose e offre uno spettacolo suggestivo agli osservatori terrestri.

Altro punto di interesse è rappresentato dalla costellazione del Toro, visibile a nord-ovest. Il Toro è dominato dalla stella Aldebaran, di colore arancione intenso, che fa parte dell’ammasso delle Iadi.

Guardando verso est, si potrà scorgere la costellazione dei Gemelli, caratterizzata dalla presenza delle due stelle Castore e Polluce, che rappresentano i due fratelli mitologici.

Per chi ama le leggende mitologiche, lo sguardo rivolto a sud potrà catturare la costellazione del Cane Maggiore, con la luminosa stella Sirio, la più brillante del cielo notturno.

Infine, virando verso ovest, sarà possibile individuare la costellazione di Orsa Maggiore, con l’imponente asterismo dell’Orsa che punta verso la stella Polare, fondamentale punto di riferimento per l’orientamento notturno.

Questa notte si prospetta dunque ricca di suggestioni celesti, offrendo a chi alza gli occhi al cielo la possibilità di immergersi nella bellezza dell’universo e di apprezzare la maestosità delle costellazioni visibili dall’Italia.