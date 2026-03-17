Costellazioni visibili oggi 17 Marzo 2026 guida

Oggi, 17 Marzo 2026, il cielo notturno offre uno spettacolo affascinante per gli appassionati di astronomia. Le costellazioni visibili dall’Italia sono molteplici, regalando uno scenario celeste unico.

Una delle costellazioni più iconiche è l’Orsa Maggiore, facilmente riconoscibile per la sua forma a carrello. Situata nell’emisfero boreale, è composta da sette stelle luminose che formano un’immagine suggestiva.

Accanto all’Orsa Maggiore si staglia l’Orsa Minore, anch’essa con una forma distintiva a rettangolo. La stella più luminosa, Polaris, conosciuta come Stella del Nord, indica il polo nord celeste.

Non lontano da queste costellazioni, si trova Cassiopea, rappresentata da una forma a W nel cielo. Leggenda vuole che Cassiopea fosse una regina presuntuosa punita dagli dei con il volto rivolto verso il basso.

Altra costellazione suggestiva è quella di Perseo, celebre per la sua associazione con la mitologia greca e la leggenda di Perseo e Medusa.

Infine, guardando verso est, si possono ammirare le Pleiadi, un ammasso aperto di stelle dalla luminosità intensa e dalla bellezza senza tempo.

Questa serata si prospetta ideale per osservare e studiare le costellazioni, lasciandosi incantare dalla magia del cosmo che ci circonda.