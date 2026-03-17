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Costellazioni visibili oggi 17 Marzo 2026 guida

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Oggi, 17 Marzo 2026, il cielo notturno offre uno spettacolo affascinante per gli appassionati di astronomia. Le costellazioni visibili dall’Italia sono molteplici, regalando uno scenario celeste unico.

Una delle costellazioni più iconiche è l’Orsa Maggiore, facilmente riconoscibile per la sua forma a carrello. Situata nell’emisfero boreale, è composta da sette stelle luminose che formano un’immagine suggestiva.

Accanto all’Orsa Maggiore si staglia l’Orsa Minore, anch’essa con una forma distintiva a rettangolo. La stella più luminosa, Polaris, conosciuta come Stella del Nord, indica il polo nord celeste.

Non lontano da queste costellazioni, si trova Cassiopea, rappresentata da una forma a W nel cielo. Leggenda vuole che Cassiopea fosse una regina presuntuosa punita dagli dei con il volto rivolto verso il basso.

Altra costellazione suggestiva è quella di Perseo, celebre per la sua associazione con la mitologia greca e la leggenda di Perseo e Medusa.

Infine, guardando verso est, si possono ammirare le Pleiadi, un ammasso aperto di stelle dalla luminosità intensa e dalla bellezza senza tempo.

Questa serata si prospetta ideale per osservare e studiare le costellazioni, lasciandosi incantare dalla magia del cosmo che ci circonda.

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