Costellazioni visibili oggi 18 Aprile 2026 guida

La sera del 18 Aprile 2026 offre agli appassionati di astronomia spettacoli celesti unici. Guardando verso nord, è possibile ammirare la costellazione dell’Orsa Maggiore, con la sua inconfondibile forma a carrello. Al centro del cielo, si staglia la maestosa costellazione di Orione, con le tre stelle della Cintura ben visibili anche a occhio nudo.
Verso est, spicca la luminosa stella Sirio, facente parte della costellazione del Cane Maggiore. Guardando verso ovest, è possibile individuare la costellazione dei Gemelli, con le due stelle principali, Castore e Polluce, che simboleggiano i due fratelli mitologici.
Alzando lo sguardo in alto, si può notare la costellazione del Leone, con la sua stella Regolo che brilla intensamente. Chi preferisce rimanere con lo sguardo basso, potrà osservare la costellazione del Toro, con l’astro Aldebaran che ne segna l’occhio rosso acceso.
La notte del 18 Aprile 2026 si presenta dunque come un’occasione ideale per esplorare il cielo e lasciarsi affascinare dalla bellezza delle costellazioni visibili dall’Italia.