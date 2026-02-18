Costellazioni visibili oggi 18 Febbraio 2026 guida

Nella serata del 18 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo notturno italiano.

Una delle costellazioni più riconoscibili sarà Orione, con le sue stelle luminose che formano la figura di un cacciatore. Orione è visibile ad occhio nudo e rappresenta uno dei punti di riferimento principali per orientarsi nel cielo invernale.

Altro spettacolo celeste da non perdere sarà rappresentato dalla costellazione delle Pleiadi, un ammasso stellare aperto dalla bellezza incantevole. Le Pleiadi sono formate da stelle giovani e luminose, perfette per essere osservate attraverso un binocolo o un piccolo telescopio.

Per gli appassionati di mitologia, sarà interessante cercare la costellazione di Cassiopea, associata alla regina vanitosa della mitologia greca. La forma a W di Cassiopea la rende facilmente individuabile in cielo nelle notti limpide.

Infine, lo sguardo verso il cielo potrà essere arricchito dall’ammirazione della costellazione del Toro, con la sua stella Aldebaran che rappresenta l’occhio rosso del toro mitologico. Il Toro è una costellazione di notevole importanza e suggestione, da individuare guardando verso est.

Questa serata si prospetta dunque ricca di suggestioni astronomiche, offrendo agli appassionati e ai curiosi la possibilità di esplorare il firmamento e lasciarsi incantare dalla bellezza delle costellazioni visibili dall’Italia.