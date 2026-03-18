Costellazioni visibili oggi 18 Marzo 2026 guida

Nella serata del 18 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diverse costellazioni nel cielo sopra l’Italia.

Una delle costellazioni più riconoscibili sarà sicuramente Orione, con le tre stelle della Cintura ben visibili in direzione sud-est. Orione è una delle costellazioni più luminose e conosciute, ricca di stelle e miti leggendari.

Verso ovest, sarà possibile individuare la costellazione dei Gemelli, caratterizzata dalla presenza di due stelle molto luminose che sembrano gemelle, da cui il nome.

Guardando verso nord, spiccherà la costellazione dell’Orsa Maggiore, con l’inconfondibile forma dell’Orsa che sembra correre attraverso il cielo stellato.

Chi ha la fortuna di osservare il cielo in una zona poco inquinata luminosamente potrà notare anche la costellazione della Vergine, con la sua stella più luminosa, Spica, che brilla intensamente in direzione est.

La notte del 18 Marzo regalerà dunque spettacoli celesti affascinanti a chi vorrà alzare gli occhi al cielo e lasciarsi incantare dalla bellezza delle costellazioni visibili dall’Italia.