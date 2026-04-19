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Costellazioni visibili oggi 19 Aprile 2026 guida

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Nella notte del 19 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diverse costellazioni nel cielo sopra l’Italia, regalando uno spettacolo unico e affascinante.

Una delle costellazioni più riconoscibili sarà la Grande Orsa Maggiore, situata a nord e caratterizzata dalla sua forma a secchiello. Vicino ad essa, potremo individuare la Piccola Orsa, anch’essa facilmente individuabile per la sua forma a piccolo carro.

Guardando verso sud-est, sarà possibile scorgere la brillante stella Sirio, la più luminosa del cielo notturno. Dirigendo lo sguardo verso ovest, spiccherà la costellazione di Orione, con le sue tre stelle allineate a formare la famosa Cintura di Orione.

Non mancheranno nemmeno altre costellazioni meno conosciute ma altrettanto affascinanti, come Cassiopea con la sua forma a W o la testa del Drago, Draco, che si snoda tra le stelle circostanti.

La limpidezza del cielo e la mancanza di inquinamento luminoso renderanno l’osservazione di queste costellazioni ancora più suggestiva, permettendo di immergersi completamente nell’infinito universo sopra di noi.

Una serata perfetta per chi ama scrutare le meraviglie celesti e lasciarsi incantare dalla bellezza e dalla grandiosità dell’universo.

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