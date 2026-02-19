- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 20, 2026
Notizie Italia

Costellazioni visibili oggi 19 Febbraio 2026 guida

Nella notte del 19 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia potranno godere di uno spettacolo celeste unico. Le costellazioni visibili dall’Italia offrono uno scenario affascinante, ricco di miti e leggende millenarie.

Tra le costellazioni più riconoscibili spicca Orione, con le sue tre stelle allineate sulla cintura. Legata a diverse leggende mitologiche, Orione è una presenza maestosa nel cielo invernale.

Non lontano da Orione, si può individuare la costellazione dei Gemelli, rappresentata dai due fratelli Castore e Polluce. Secondo la mitologia greca, i Gemelli sono legati da un legame indissolubile.

Guardando verso sud-ovest, si possono osservare le Pleiadi, con le loro stelle brillanti che formano un gruppo compatto. Le Pleiadi sono spesso associate a racconti legati alla natura e alla caccia.

Chi ama la mitologia potrà cercare la costellazione di Cassiopea, rappresentata da una regina seduta su un trono celeste. La sua forma a W la rende facilmente individuabile nelle notti stellate.

Infine, lo sguardo verso nord rivelerà la costellazione dell’Orsa Maggiore, con l’immancabile Grande Carro che guida i viaggiatori notturni. Simbolo di forza e orientamento, l’Orsa Maggiore è una presenza costante nel cielo boreale.

