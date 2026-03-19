Costellazioni visibili oggi 19 Marzo 2026 guida

Nella serata del 19 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diverse costellazioni nel cielo italiano. Tra le più riconoscibili spicca l’Orsa Maggiore, situata nell’emisfero boreale, caratterizzata dalla presenza dell’astro principale, la stella Arturo.

Non lontano dall’Orsa Maggiore si può individuare la costellazione della Vergine, rappresentata da una figura femminile con un’orecchia di grano in mano. Questa costellazione è nota per la presenza della stella Spica, una delle più luminose del cielo notturno.

Guardando verso sud-est, è possibile scorgere la costellazione del Leone, dominata dalla stella Regolo, che brilla intensamente nel firmamento. Il Leone è facilmente individuabile grazie alla sua forma a falce, che ricorda la testa di un leone.

Proseguendo in direzione est, si possono ammirare le Pleiadi, un ammasso stellare aperto situato nella costellazione del Toro. Le Pleiadi sono composte da sette stelle principali, ma sono visibili ad occhio nudo solo alcune di esse.

Infine, scrutando il cielo notturno verso ovest, è possibile individuare la costellazione dell’Orione, una delle più famose e riconoscibili. Caratterizzata dalla presenza delle Tre Sorelle e della luminosa stella Betelgeuse, Orione è una delle costellazioni più facilmente identificabili.

Questa serata si preannuncia dunque ricca di suggestioni per gli amanti dell’astronomia, offrendo la possibilità di esplorare le meraviglie del cosmo direttamente dal nostro Paese.