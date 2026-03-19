- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 20, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaCostellazioni visibili oggi 19 Marzo 2026 guida
Notizie Italia

Costellazioni visibili oggi 19 Marzo 2026 guida

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nella serata del 19 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diverse costellazioni nel cielo italiano. Tra le più riconoscibili spicca l’Orsa Maggiore, situata nell’emisfero boreale, caratterizzata dalla presenza dell’astro principale, la stella Arturo.

Non lontano dall’Orsa Maggiore si può individuare la costellazione della Vergine, rappresentata da una figura femminile con un’orecchia di grano in mano. Questa costellazione è nota per la presenza della stella Spica, una delle più luminose del cielo notturno.

Guardando verso sud-est, è possibile scorgere la costellazione del Leone, dominata dalla stella Regolo, che brilla intensamente nel firmamento. Il Leone è facilmente individuabile grazie alla sua forma a falce, che ricorda la testa di un leone.

Proseguendo in direzione est, si possono ammirare le Pleiadi, un ammasso stellare aperto situato nella costellazione del Toro. Le Pleiadi sono composte da sette stelle principali, ma sono visibili ad occhio nudo solo alcune di esse.

Infine, scrutando il cielo notturno verso ovest, è possibile individuare la costellazione dell’Orione, una delle più famose e riconoscibili. Caratterizzata dalla presenza delle Tre Sorelle e della luminosa stella Betelgeuse, Orione è una delle costellazioni più facilmente identificabili.

Questa serata si preannuncia dunque ricca di suggestioni per gli amanti dell’astronomia, offrendo la possibilità di esplorare le meraviglie del cosmo direttamente dal nostro Paese.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it