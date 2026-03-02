Costellazioni visibili oggi 2 Marzo 2026 guida

Nella serata del 2 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo notturno italiano. Tra le più suggestive troviamo la costellazione dell’Orsa Maggiore, facilmente individuabile grazie alla sua forma a clessidra e alla presenza dell’asterismo noto come Grande Carro.
Altrettanto suggestiva è la costellazione di Orione, con le sue tre stelle allineate conosciute come la Cintura di Orione, visibile a occhio nudo e ricca di storie mitologiche che la circondano.
Per chi ama scrutare il cielo in cerca di sfide più complesse, la costellazione del Cancro potrebbe essere un’ottima scelta. Con le sue stelle meno luminose, richiederà una certa pazienza e un buon telescopio per essere apprezzata appieno.
Non possiamo dimenticare la presenza della costellazione del Leone, con la sua stella Regolo che brilla intensamente e si staglia nel cielo dell’emisfero settentrionale.
Infine, per chi desidera esplorare un lato più oscuro del cielo, la costellazione dell’Idra si presenta come una sfida interessante, con le sue stelle deboli e la presenza di galassie distanti da studiare attentamente.
Questa notte, dunque, il firmamento si offre in tutta la sua magnificenza, pronta ad essere esplorata dagli osservatori più appassionati e curiosi.