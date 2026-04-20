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Costellazioni visibili oggi 20 Aprile 2026 guida

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Nella notte stellata del 20 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno la possibilità di osservare diverse costellazioni nel cielo sopra l’Italia.

Una delle costellazioni più iconiche visibili in questo periodo è l’Orsa Maggiore, con le sue stelle brillanti che sembrano formare un grande carro nel cielo. Questa costellazione è nota anche per indicare la posizione della stella polare, importante punto di riferimento per orientarsi durante la navigazione notturna.

Accanto all’Orsa Maggiore, potrebbe essere possibile individuare la costellazione della Vergine, con la sua stella brillante Spica che spicca nel firmamento.

Per chi ama mitologia e leggende, la costellazione del Cigno potrebbe offrire uno spettacolo affascinante, con le sue stelle che disegnano la forma di un grande volatile in volo.

Non solo costellazioni ben note, ma anche gruppi di stelle più piccoli e meno evidenti potrebbero essere osservabili con l’ausilio di un telescopio o semplicemente a occhio nudo, regalando momenti di contemplazione e meraviglia.

Questa serata si prospetta dunque ricca di suggestioni celesti, pronta ad offrire emozioni uniche a chi alzerà gli occhi al cielo notturno.

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