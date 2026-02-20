- Spazio Pubblicitario 01 -
Notizie Italia

Costellazioni visibili oggi 20 Febbraio 2026 guida

Nella notte del 20 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diverse costellazioni nel cielo sopra l’Italia.

Una delle costellazioni più evidenti sarà Orione, facilmente riconoscibile per le tre stelle allineate della Cintura di Orione. Questa costellazione è legata a molte leggende mitologiche e rappresenta un punto di riferimento importante per l’orientamento stellare.

Un’altra costellazione da non perdere è il Grande Carro, facente parte dell’Orsa Maggiore. Questa costellazione è molto nota per la sua forma a carretto e per la sua utilità nella navigazione stellare.

Chi alzerà lo sguardo verso il cielo potrà anche individuare la costellazione della Vergine, che si distingue per la sua forma a Y rovesciata. Nella mitologia, questa costellazione è spesso associata all’abbondanza e alla fertilità.

Le costellazioni offrono uno spettacolo affascinante e ricco di significati simbolici, che invitano alla contemplazione e all’ammirazione della bellezza del cosmo.

Per chiunque sia interessato a esplorare il cielo stellato e a scoprire le meraviglie dell’universo, la serata del 20 Febbraio 2026 sarà un’occasione imperdibile per lasciarsi affascinare dalle costellazioni visibili dall’Italia.

