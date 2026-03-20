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Costellazioni visibili oggi 20 Marzo 2026 guida

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Nella notte del 20 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diverse costellazioni nel cielo italiano.

Una delle costellazioni più riconoscibili sarà l’Orsa Maggiore, situata nell’emisfero settentrionale celeste. Con le sue sette stelle principali, l’Orsa Maggiore è facilmente individuabile grazie alla caratteristica forma a Grande Carro.

Altro spettacolo celeste sarà rappresentato dalla costellazione di Orione, visibile in direzione sud-est. Orione è caratterizzato dalla presenza delle tre stelle allineate conosciute come Cintura di Orione.

Chi alzerà lo sguardo verso est potrà scorgere la luminosa costellazione di Cassiopea, simboleggiata dalla forma a W rovesciata. Cassiopea è una delle costellazioni più luminose e riconoscibili del cielo invernale.

Per gli appassionati di mitologia, sarà interessante individuare la costellazione di Perseo, situata nei pressi di Cassiopea. Perseo è legato alla mitica figura del semidio Perseo, noto per aver sconfitto Medusa.

Infine, guardando verso ovest sarà possibile ammirare la costellazione del Toro, con la stella Aldebaran che rappresenta l’occhio rosso del toro. Il Toro è una costellazione ricca di stelle luminose e di oggetti celesti interessanti da osservare.

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