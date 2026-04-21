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Costellazioni visibili oggi 21 Aprile 2026 guida

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Nella notte del 21 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia potranno ammirare diverse costellazioni nel cielo sopra l’Italia, regalando uno spettacolo affascinante e suggestivo.

Una delle costellazioni più riconoscibili sarà l’Orsa Maggiore, situata nell’emisfero boreale e caratterizzata dalla presenza dell’asterismo del Grande Carro, composto da sette stelle luminose.

Non lontano dall’Orsa Maggiore sarà possibile individuare la costellazione della Vergine, ricca di stelle brillanti e di facile individuazione grazie alla presenza della stella Spica, una delle più luminose della zona.

Chi alzerà lo sguardo verso sud potrà osservare la costellazione del Sagittario, rappresentata da un arciere con l’arco teso, e puntando l’osservazione verso est sarà possibile scorgere la costellazione del Cigno, nota per la sua forma a croce.

Infine, guardando verso ovest, sarà visibile la costellazione dell’Aquila, caratterizzata dalla presenza della stella Altair, una delle più luminose della volta celeste.

Questa sera, dunque, sarà un’ottima occasione per esplorare il cielo e lasciarsi incantare dalla bellezza delle costellazioni che lo popolano, offrendo spunti di riflessione e meraviglia a chiunque si conceda il tempo di alzare gli occhi al firmamento.

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