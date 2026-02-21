- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Febbraio 21, 2026
Costellazioni visibili oggi 21 Febbraio 2026 guida

Nella serata del 21 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia potranno godere di uno spettacolo celeste unico. Guardando verso sud-est, sarà possibile individuare la costellazione dell’Orsa Maggiore, con le sue caratteristiche sette stelle che formano l’Orsa e la sua coda. Subito accanto, si potrà osservare la costellazione dell’Orsa Minore, con la stella Polare che indica il nord celeste.

Muovendo lo sguardo verso est, sarà visibile la luminosa stella Sirio, la più brillante del cielo notturno, facente parte della costellazione del Cane Maggiore. In direzione sud-ovest, si potrà individuare la costellazione di Orione, con le tre stelle allineate della Cintura di Orione e la stella supergigante rossa Betelgeuse.

Prendendo come riferimento Orione e seguendo la sua diagonale verso sinistra, si potrà individuare la costellazione dei Gemelli, con le due stelle Castore e Polluce che rappresentano i due fratelli mitologici. Guardando in alto, sarà possibile notare la costellazione del Cancro, di dimensioni ridotte ma di grande fascino.

Infine, guardando a nord, si potrà osservare la costellazione del Dragone, una delle più lunghe e suggestive del cielo, che si distende tra l’Orsa Maggiore e la costellazione di Ercole.

Questa serata si presenta dunque come un’occasione perfetta per immergersi nell’affascinante mondo delle costellazioni e lasciarsi incantare dalla bellezza del cielo stellato.

