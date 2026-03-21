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Costellazioni visibili oggi 21 Marzo 2026 guida

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Nella notte del 21 Marzo 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diverse costellazioni nel cielo sopra l’Italia.

Una delle costellazioni più riconoscibili sarà l’Orsa Maggiore, visibile verso nord. Con le sue sette stelle luminose, è un punto di riferimento importante per orientarsi nella volta celeste.

Verso est, sarà possibile individuare la costellazione di Orione, con le sue tre stelle allineate a formare la famosa Cintura di Orione. Un’immagine suggestiva che affascina da secoli.

Guardando verso sud, spiccherà la luminosa costellazione del Leone, con la sua stella Regolo che brilla intensamente nel firmamento.

Chi alzerà lo sguardo verso ovest potrà notare la costellazione dei Gemelli, rappresentati dai due gemelli mitologici Castore e Polluce, che condividono una storia avvincente.

Le costellazioni offrono uno spettacolo affascinante, ricco di miti e simboli che hanno incantato l’umanità da sempre. Approfittate di questa notte per immergervi nella bellezza dell’universo e lasciatevi trasportare dalla magia delle stelle.

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