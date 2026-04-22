Costellazioni visibili oggi 22 Aprile 2026 guida

Nella serata del 22 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diverse costellazioni nel cielo sopra l’Italia.
Una delle costellazioni più iconiche visibili in questo periodo è l’Orsa Maggiore, facilmente riconoscibile per la sua forma a Grande Carro. Si trova nella costellazione dell’Orsa Maggiore e aiuta a individuare la Stella Polare, fondamentale come punto di riferimento per orientarsi nella notte.
Altra costellazione di grande fascino è il Cigno, situato lungo la Via Lattea. La sua forma a croce lo rende particolarmente suggestivo da osservare, soprattutto in una notte tersa e senza inquinamento luminoso.
Chi ama la mitologia potrà cercare la costellazione di Cassiopea, legata alla regina vanitosa della mitologia greca. La sua forma a W la rende facilmente individuabile, anche se può risultare più sfumata rispetto ad altre costellazioni.
Per gli astrofili più esperti, sarà interessante cercare la costellazione del Dragone, che si snoda tra l’Orsa Maggiore e l’Orsa Minore. Le sue stelle principali formano una figura serpentiforme suggestiva da ammirare con l’ausilio di un telescopio.
Infine, non dimentichiamo la costellazione dei Gemelli, rappresentata dai Dioscuri della mitologia greca. Si trova nell’emisfero celeste boreale e ospita stelle luminose come Castore e Polluce, dalle quali prende il nome.