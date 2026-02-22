Costellazioni visibili oggi 22 Febbraio 2026 guida

Nella notte del 22 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno modo di ammirare diverse costellazioni nel cielo sopra l’Italia. Tra le più prominenti troviamo l’Orsa Maggiore, facilmente individuabile per la sua forma a Grande Carro, e l’Orsa Minore con la stella Polare, fondamentale come punto di riferimento per orientarsi nella notte.
Guardando verso sud-est, sarà possibile scorgere la luminosa costellazione di Orione, con le tre stelle della Cintura ben visibili anche in una città illuminata. Poco distante da Orione si trova Sirio, la stella più luminosa del cielo notturno, appartenente alla costellazione del Cane Maggiore.
Per chi ama le storie mitologiche, la costellazione del Toro sarà visibile a ovest, con l’astro Aldebaran che rappresenta l’occhio rosso del toro. Proseguendo lungo la stessa linea, si potrà individuare la costellazione dei Gemelli, Castore e Polluce, le due stelle più brillanti che simboleggiano i due fratelli della mitologia greca.
Infine, guardando verso sud, sarà possibile osservare la costellazione del Leone, con la sua stella Regolo che brilla intensamente nel cielo notturno. Queste e molte altre costellazioni offrono uno spettacolo affascinante a chi alza gli occhi al cielo in questa serata del 22 Febbraio 2026.