- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Febbraio 23, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaCostellazioni visibili oggi 22 Febbraio 2026 guida
Notizie Italia

Costellazioni visibili oggi 22 Febbraio 2026 guida

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nella notte del 22 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno modo di ammirare diverse costellazioni nel cielo sopra l’Italia. Tra le più prominenti troviamo l’Orsa Maggiore, facilmente individuabile per la sua forma a Grande Carro, e l’Orsa Minore con la stella Polare, fondamentale come punto di riferimento per orientarsi nella notte.

Guardando verso sud-est, sarà possibile scorgere la luminosa costellazione di Orione, con le tre stelle della Cintura ben visibili anche in una città illuminata. Poco distante da Orione si trova Sirio, la stella più luminosa del cielo notturno, appartenente alla costellazione del Cane Maggiore.

Per chi ama le storie mitologiche, la costellazione del Toro sarà visibile a ovest, con l’astro Aldebaran che rappresenta l’occhio rosso del toro. Proseguendo lungo la stessa linea, si potrà individuare la costellazione dei Gemelli, Castore e Polluce, le due stelle più brillanti che simboleggiano i due fratelli della mitologia greca.

Infine, guardando verso sud, sarà possibile osservare la costellazione del Leone, con la sua stella Regolo che brilla intensamente nel cielo notturno. Queste e molte altre costellazioni offrono uno spettacolo affascinante a chi alza gli occhi al cielo in questa serata del 22 Febbraio 2026.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it