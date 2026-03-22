Costellazioni visibili oggi 22 Marzo 2026 guida

In una serata limpida come quella di oggi, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo sopra l’Italia.
Una delle costellazioni più riconoscibili è l’Orsa Maggiore, con le sue stelle brillanti che formano la caratteristica forma a cucchiaio.
Non lontano, potremo individuare anche la costellazione dell’Orsa Minore, con la stella Polare che indica il nord celeste.
Guardando verso sud-est, spicca la luminosa stella Arturo, facente parte della costellazione dello Scorpione.
Per chi ama le sfide, cercare la costellazione di Cassiopea potrebbe essere un’esperienza appagante, con la sua forma a W rovesciata.
Infine, in direzione est, sarà possibile individuare la costellazione di Pegaso, con la sua caratteristica forma a quadrilatero.