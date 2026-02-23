Costellazioni visibili oggi 23 Febbraio 2026 guida

Nella serata di oggi, 23 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo sopra l’Italia.
Una delle costellazioni più riconoscibili è Orione, situata a sud-est, caratterizzata dalla presenza delle Tre Sorelle, le stelle Alnitak, Alnilam e Mintaka.
Verso nord-est potremo individuare la costellazione dei Gemelli, con le due stelle luminose Castore e Polluce che rappresentano i due fratelli della mitologia greca.
Guardando verso ovest, spicca la costellazione del Toro, con l’astro rosso Aldebaran che simboleggia l’occhio di questo imponente animale.
Al culmine del cielo, potremo ammirare la costellazione del Leone, con la sua stella principale Regolo che brilla intensamente.
Infine, voltando lo sguardo verso sud, sarà possibile individuare la costellazione della Vergine, rappresentata da una figura femminile che tiene un’orecchino di spighe di grano.