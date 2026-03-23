Costellazioni visibili oggi 23 Marzo 2026 guida

La sera del 23 Marzo 2026 offre agli appassionati di astronomia uno spettacolo unico nel cielo notturno italiano. Le costellazioni visibili in questa data regalano suggestioni e curiosità da scoprire.
Una delle costellazioni più riconoscibili è quella dell’Orsa Maggiore, situata nell’emisfero settentrionale celeste. Facilmente individuabile per la caratteristica forma a carro, è composta da stelle luminose che la rendono un punto di riferimento per orientarsi nel firmamento.
Accanto all’Orsa Maggiore, si può osservare la costellazione dell’Orsa Minore, meno vistosa ma altrettanto affascinante. La Stella Polare, situata in questa costellazione, è celebre per essere un punto cardinale naturale per la navigazione stellare.
Proseguendo l’osservazione celeste, spicca la costellazione di Cassiopea, caratterizzata da una forma a W. Leggenda vuole che Cassiopea fosse una regina vanitosa e presuntuosa, punita dagli dei con una posizione costretta a ruotare per l’eternità intorno al Polo Nord celeste.
Infine, in questa serata del 23 Marzo, l’occhio attento potrà cogliere la presenza della costellazione del Cigno, con la sua forma che ricorda proprio l’uccello che dà il nome alla costellazione. Il Cigno è parte della Via Lattea, offrendo uno spettacolo di stelle e nebulose da ammirare.
Indipendentemente dalle conoscenze astronomiche di ognuno, osservare le costellazioni visibili in una notte come questa può regalare emozioni uniche, facendo immergere nello splendido universo che ci circonda.