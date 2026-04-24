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Costellazioni visibili oggi 24 Aprile 2026 guida

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Nella notte del 24 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo sopra l’Italia.

Una delle costellazioni più riconoscibili sarà l’Orsa Maggiore, situata nell’emisfero boreale celeste. Composta da sette stelle principali, questa costellazione è nota per includere l’iconica ‘Grande Carro’, utilizzato come punto di riferimento da generazioni di navigatori.

Altro spettacolo celeste da non perdere sarà rappresentato dalla costellazione di Orione, facilmente individuabile grazie alle tre stelle allineate della Cintura di Orione. Leggenda vuole che Orione fosse un cacciatore dalle straordinarie capacità, trasformato in costellazione dopo la sua morte.

Per chi ama le storie mitologiche, la costellazione del Toro sarà un’altra meta da osservare. Si narra che rappresenti la forma assunta da Zeus per rapire Europa, dando origine al mito dell’infatuazione divina.

Infine, lo Scorpione sarà visibile in tutto il suo splendore, con la sua caratteristica forma a ‘J’. Legato al mito di Orione, lo Scorpione è stato spesso interpretato come l’animale che ha ucciso il leggendario cacciatore.

Questa notte, dunque, sarà un’occasione unica per immergersi nell’affascinante mondo delle costellazioni e lasciarsi incantare dalla bellezza del cielo stellato.

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