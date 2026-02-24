Costellazioni visibili oggi 24 Febbraio 2026 guida

Nella serata del 24 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo notturno italiano.
Una delle costellazioni più riconoscibili sarà l’Orsa Maggiore, situata a nord e caratterizzata dalla presenza dell’astro principale, la stella Polaris, comunemente nota come Stella del Nord.
Chi dirige lo sguardo verso sud potrà ammirare la brillante costellazione dell’Orione, contraddistinta dalla presenza delle tre stelle allineate della Cintura di Orione.
Non mancherà l’occasione di individuare la costellazione dei Gemelli, caratterizzata dalla presenza delle stelle Castore e Polluce, che rappresentano i due fratelli mitologici.
Allontanandosi dal centro della città e scegliendo un luogo con poca illuminazione, sarà possibile scorgere la costellazione della Vergine, con la luminosa stella Spica che la contraddistingue.
Per chi ama le sfide, sarà interessante cercare la costellazione del Cancro, più difficile da individuare ma ricca di stelle e associazioni mitologiche affascinanti.
Con l’ausilio di una mappa stellare o di un’applicazione dedicata, gli appassionati potranno godersi lo spettacolo delle costellazioni che illumineranno il cielo nella notte del 24 Febbraio 2026.