- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 25, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaCostellazioni visibili oggi 24 Febbraio 2026 guida
Notizie Italia

Costellazioni visibili oggi 24 Febbraio 2026 guida

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nella serata del 24 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo notturno italiano.

Una delle costellazioni più riconoscibili sarà l’Orsa Maggiore, situata a nord e caratterizzata dalla presenza dell’astro principale, la stella Polaris, comunemente nota come Stella del Nord.

Chi dirige lo sguardo verso sud potrà ammirare la brillante costellazione dell’Orione, contraddistinta dalla presenza delle tre stelle allineate della Cintura di Orione.

Non mancherà l’occasione di individuare la costellazione dei Gemelli, caratterizzata dalla presenza delle stelle Castore e Polluce, che rappresentano i due fratelli mitologici.

Allontanandosi dal centro della città e scegliendo un luogo con poca illuminazione, sarà possibile scorgere la costellazione della Vergine, con la luminosa stella Spica che la contraddistingue.

Per chi ama le sfide, sarà interessante cercare la costellazione del Cancro, più difficile da individuare ma ricca di stelle e associazioni mitologiche affascinanti.

Con l’ausilio di una mappa stellare o di un’applicazione dedicata, gli appassionati potranno godersi lo spettacolo delle costellazioni che illumineranno il cielo nella notte del 24 Febbraio 2026.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it