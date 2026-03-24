Costellazioni visibili oggi 24 Marzo 2026 guida

Nella serata del 24 Marzo 2026, il cielo sopra l’Italia offre spettacoli celesti unici. Tra le costellazioni visibili in questo periodo, spicca l’imponente Orsa Maggiore, facilmente riconoscibile per la sua forma a grande carro. Questa costellazione è ricca di stelle luminose e rappresenta uno dei punti di riferimento più noti nell’emisfero boreale.

Un’altra costellazione affascinante da osservare è il Cancro, situato tra il Leone e i Gemelli. Nonostante le sue stelle meno luminose, il Cancro ha una storia mitologica interessante legata al mito di Eracle e al suo scontro con il granchio inviato dalla dea Era.

Per gli appassionati di astrologia, la costellazione della Vergine è un punto di interesse significativo. Caratterizzata dalla stella Spica, la Vergine è spesso associata a concetti di purezza e fertilità, rappresentando un simbolo di rinascita e rigenerazione.

Chi osserva il cielo stasera avrà l’opportunità di individuare anche la costellazione del Boote, nota per la sua stella Arcturus, una delle più luminose nel cielo notturno. Il Boote è spesso associato al guardiano dell’Orsa Maggiore e alla mitologia greca legata al pastore Aristeo.

Infine, tra le costellazioni visibili in questa serata, non possiamo dimenticare il Dragone, una figura mitologica che si snoda tra Orsa Maggiore e l’Orsa Minore. Con le sue stelle disposte in una forma sinuosa, il Dragone è una presenza suggestiva nel firmamento notturno, ricca di fascino e mistero.