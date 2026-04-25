Costellazioni visibili oggi 25 Aprile 2026 guida

Nella serata del 25 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diverse costellazioni visibili nel cielo notturno italiano. Tra le più suggestive troviamo la costellazione dell’Orsa Maggiore, facilmente riconoscibile per la forma a Grande Carro che si staglia nel cielo settentrionale.

Un’altra costellazione di grande fascino è quella di Orione, con le tre stelle della Cintura ben visibili in questa stagione. Guardando verso est, sarà possibile individuare la brillante stella Sirio, facente parte della costellazione del Cane Maggiore.

Chi punterà lo sguardo verso sud potrà ammirare la costellazione dello Scorpione con la sua stella più luminosa, Antares, di colore rosso intenso. Non mancherà l’occasione di osservare la costellazione della Vergine, situata ad ovest, con la stella Spica che svetta nel firmamento.

Le serate di fine aprile offrono un cielo limpido e ricco di spunti per gli appassionati di astrologia, con la possibilità di individuare anche costellazioni meno conosciute ma altrettanto affascinanti, come il Dragone o il Lupo.

Un’occasione unica per immergersi nella bellezza dell’universo e lasciarsi affascinare dalla magia delle costellazioni, che da sempre hanno ispirato miti, leggende e riflessioni sulla nostra esistenza nel vasto universo.