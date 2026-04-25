- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Aprile 26, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaCostellazioni visibili oggi 25 Aprile 2026 guida
Notizie Italia

Costellazioni visibili oggi 25 Aprile 2026 guida

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nella serata del 25 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diverse costellazioni visibili nel cielo notturno italiano. Tra le più suggestive troviamo la costellazione dell’Orsa Maggiore, facilmente riconoscibile per la forma a Grande Carro che si staglia nel cielo settentrionale.

Un’altra costellazione di grande fascino è quella di Orione, con le tre stelle della Cintura ben visibili in questa stagione. Guardando verso est, sarà possibile individuare la brillante stella Sirio, facente parte della costellazione del Cane Maggiore.

Chi punterà lo sguardo verso sud potrà ammirare la costellazione dello Scorpione con la sua stella più luminosa, Antares, di colore rosso intenso. Non mancherà l’occasione di osservare la costellazione della Vergine, situata ad ovest, con la stella Spica che svetta nel firmamento.

Le serate di fine aprile offrono un cielo limpido e ricco di spunti per gli appassionati di astrologia, con la possibilità di individuare anche costellazioni meno conosciute ma altrettanto affascinanti, come il Dragone o il Lupo.

Un’occasione unica per immergersi nella bellezza dell’universo e lasciarsi affascinare dalla magia delle costellazioni, che da sempre hanno ispirato miti, leggende e riflessioni sulla nostra esistenza nel vasto universo.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it