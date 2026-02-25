Costellazioni visibili oggi 25 Febbraio 2026 guida

Nella notte del 25 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diverse costellazioni nel cielo sopra l’Italia.
Una delle costellazioni più iconiche visibili in questo periodo è Orione, facilmente riconoscibile grazie alle tre stelle allineate della sua cintura.
Non lontano da Orione si trova la costellazione del Toro, con l’evidente ammasso stellare delle Pleiadi, chiamate anche le Sette Sorelle.
Verso sud-est si può individuare la luminosa costellazione del Cane Maggiore, con la stella Sirio, una delle più brillanti nel cielo notturno.
Guardando verso ovest, si potrà ammirare la costellazione di Gemelli, con le due stelle Castore e Polluce che rappresentano i due gemelli mitologici.
Ulteriori costellazioni visibili includono il Cancro e la Vergine, offrendo uno spettacolo celeste affascinante per chi alza gli occhi al firmamento in una serata limpida come quella prevista per questa notte.