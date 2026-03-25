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Costellazioni visibili oggi 25 Marzo 2026 guida

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La notte del 25 Marzo 2026 offre uno spettacolo celeste unico per gli appassionati di astronomia, con diverse costellazioni ben visibili dall’Italia.

Una delle costellazioni più suggestiva è l’Orsa Maggiore, facilmente riconoscibile per la forma a grande carro. Questa costellazione è ricca di stelle luminose e rappresenta uno dei punti di riferimento per orientarsi nel cielo notturno.

Inoltre, la costellazione di Orione si staglia chiaramente in questa serata, con le tre stelle della Cintura di Orione ben visibili e notevoli dettagli da osservare anche con un binocolo di base.

Non possiamo dimenticare la presenza dell’ammasso stellare delle Pleiadi, con le sue stelle blu brillanti che formano un gruppo affascinante nel cielo invernale.

Chi ama le leggende mitologiche potrà apprezzare la costellazione del Cane Maggiore, legato alla figura di Sirio, la stella più luminosa del cielo notturno.

Infine, guardando verso sud, sarà possibile individuare la costellazione della Croce del Sud, visibile solo dalle latitudini più meridionali dell’emisfero boreale durante alcune ore della notte.

Questa serata si presenta dunque come un’occasione ideale per dedicarsi all’osservazione delle meraviglie del cielo stellato, lasciandosi affascinare dalla bellezza e dalla grandiosità dell’universo che ci circonda.

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