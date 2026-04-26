Costellazioni visibili oggi 26 Aprile 2026 guida

Nella notte del 26 aprile 2026, i cieli italiani saranno decorati da affascinanti costellazioni, regalando uno spettacolo celeste unico e suggestivo.
Una delle costellazioni più riconoscibili sarà la Grande Orsa Maggiore, facilmente individuabile grazie alla sua forma a forma di carro e alla stella Polare che indica il Nord.
Accanto alla Grande Orsa Maggiore, potremo ammirare la Piccola Orsa, anch’essa con la sua stella polare, seppur meno luminosa.
Alzando lo sguardo, sarà possibile individuare la costellazione del Cancro, caratterizzata dalla presenza dell’ammasso globulare M44, noto anche come l’Alveare.
Per gli appassionati, sarà un’occasione perfetta per osservare la costellazione dell’Auriga, con la sua stella più brillante Capella, e il Taurus, dove svetta l’ammasso aperto delle Pleiadi.
Infine, sarà possibile ammirare la costellazione del Leone, che si staglierà nel cielo notturno con la sua stella Regolo, una delle più luminose dell’emisfero boreale.