Costellazioni visibili oggi 26 Febbraio 2026 guida

Nella serata del 26 Febbraio 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diverse costellazioni nel cielo notturno italiano.

Una delle costellazioni più iconiche visibili in questo periodo è l’Orsa Maggiore, facilmente riconoscibile per la forma a grande carro. Rivolgendo lo sguardo verso nord, sarà possibile individuare le sette stelle principali che compongono questa costellazione.

Non lontano dall’Orsa Maggiore è possibile scorgere l’Orsa Minore, con la stella Polare che indica il nord celeste. Questa costellazione è di grande importanza per l’orientamento notturno, essendo la stella che si trova più vicina al Polo Nord celeste.

Al di sopra dell’Orsa Maggiore, si potrà notare la costellazione del Dragone, caratterizzata da una forma sinuosa e serpentiforme. All’interno di questa costellazione è presente la stella binaria 18 Draconis, facilmente individuabile con un piccolo telescopio.

Muovendosi verso est, sarà possibile osservare la costellazione del Cancro, che ospita il famoso ammasso aperto delle Pleiadi. Questo ammasso stellare è composto da stelle giovani e luminose, un vero spettacolo per gli appassionati di astrofotografia.

Infine, voltando lo sguardo verso sud, si potranno ammirare le costellazioni dello Scorpione e della Bilancia, con le loro stelle luminose e le forme distintive che le caratterizzano.

Questa sera, dunque, il cielo sopra l’Italia sarà punteggiato da queste affascinanti costellazioni, offrendo uno spettacolo unico e suggestivo per chi ama scrutare le meraviglie dell’universo.