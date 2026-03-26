Costellazioni visibili oggi 26 Marzo 2026 guida

La notte del 26 Marzo 2026 offre agli appassionati di astronomia l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo sopra l’Italia.

Una delle costellazioni più riconoscibili è l’Orsa Maggiore, situata nell’emisfero settentrionale celeste. Le sue sette stelle più luminose formano la caratteristica ‘Carro’, facilmente individuabile anche in una notte non completamente buia.

Altrettanto suggestiva è la costellazione dell’Orione, visibile ad occhio nudo grazie alle tre stelle che compongono la sua cintura. Orione è associato a numerose leggende mitologiche e ospita al suo interno il famoso ammasso stellare delle Pleiadi.

Per coloro che guardano verso sud, spicca la luminosa costellazione del Toro, dominata dalla stella Aldebaran e dall’ammasso aperto delle Iadi.

Chi ama le sfide astronomiche potrà cercare la costellazione della Vergine, ricca di stelle deboli ma di grande fascino. Il suo asterismo principale è rappresentato dalla stella Spica, una gigante blu situata ad oltre 250 anni luce dalla Terra.

Con un cielo sereno e privo di inquinamento luminoso, l’osservazione di queste costellazioni regalerà momenti di contemplazione e riflessione sulla vastità dell’universo e sulla nostra posizione in esso.