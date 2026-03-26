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Costellazioni visibili oggi 26 Marzo 2026 guida

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La notte del 26 Marzo 2026 offre agli appassionati di astronomia l’opportunità di osservare alcune affascinanti costellazioni nel cielo sopra l’Italia.

Una delle costellazioni più riconoscibili è l’Orsa Maggiore, situata nell’emisfero settentrionale celeste. Le sue sette stelle più luminose formano la caratteristica ‘Carro’, facilmente individuabile anche in una notte non completamente buia.

Altrettanto suggestiva è la costellazione dell’Orione, visibile ad occhio nudo grazie alle tre stelle che compongono la sua cintura. Orione è associato a numerose leggende mitologiche e ospita al suo interno il famoso ammasso stellare delle Pleiadi.

Per coloro che guardano verso sud, spicca la luminosa costellazione del Toro, dominata dalla stella Aldebaran e dall’ammasso aperto delle Iadi.

Chi ama le sfide astronomiche potrà cercare la costellazione della Vergine, ricca di stelle deboli ma di grande fascino. Il suo asterismo principale è rappresentato dalla stella Spica, una gigante blu situata ad oltre 250 anni luce dalla Terra.

Con un cielo sereno e privo di inquinamento luminoso, l’osservazione di queste costellazioni regalerà momenti di contemplazione e riflessione sulla vastità dell’universo e sulla nostra posizione in esso.

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