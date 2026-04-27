Costellazioni visibili oggi 27 Aprile 2026 guida

Nella notte del 27 Aprile 2026, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare diverse costellazioni nel cielo sopra l’Italia.
Una delle costellazioni più riconoscibili sarà l’Orsa Maggiore, situata nell’emisfero boreale celeste. Con la sua forma a grande carro, sarà facilmente individuabile verso nord.
Un’altra costellazione di rilievo sarà la Vergine, che ospita la stella Spica, una delle più luminose del cielo notturno.
Chi volgerà lo sguardo verso sud potrà scorgere la costellazione del Sagittario, con il suo arco ben definito e la presenza dell’ampia nube stellare conosciuta come Nebulosa di Omega.
Non mancheranno inoltre le costellazioni dello Scorpione, dell’Aquila e del Cigno, ognuna con le proprie stelle caratteristiche che arricchiranno il panorama celeste di questa notte.
Per un’esperienza ancora più appagante, gli appassionati potranno utilizzare un binocolo o un telescopio per osservare dettagli e particolari delle costellazioni presenti, arricchendo così la loro conoscenza dell’universo.